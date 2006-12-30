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    «МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Борнмут Футбол

    В 20-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил на своем поле «Борнмут» (4:1).

    Команда после назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера одержала в чемпионате три победы подряд с общим счетом 12:3.

    «МЮ» по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице, отставание от идущего пятым «Арсенала» составляет три очка.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Манчестер Юнайтед – Борнмут 4:1 (3:1, 1:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Погба, 2:0 – 33 Погба, 3:0 – 45 Рэшфорд, 3:1 – 45 Аке, 4:1 – 72 Лукаку.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Эррера (Перейра, 76), Матич, Лингард, Погба, Марсьяль (Джонс, 82), Рэшфорд (Лукаку, 70).
    БорнмутБегович, Кук, Аке (Мингз, 82), Дэниэлс, Айб, Брукс (Муссе, 66), Серман, Станислас, Рико, Кинг, Уилсон (Фрэйзер, 66).
    Предупреждения:
    Янг (36), Эррера (51).
    Удаление:
    Байи (79).

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