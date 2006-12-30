«МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

В 20-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил на своем поле «Борнмут» (4:1).
Команда после назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера одержала в чемпионате три победы подряд с общим счетом 12:3.
«МЮ» по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице, отставание от идущего пятым «Арсенала» составляет три очка.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 30 декабря, 19.30, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Янг, Байи, Линделеф, Шоу, Эррера (Перейра, 76), Матич, Лингард, Погба, Марсьяль (Джонс, 82), Рэшфорд (Лукаку, 70).
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Борнмут –
Бегович, Кук, Аке (Мингз, 82), Дэниэлс, Айб, Брукс (Муссе, 66), Серман, Станислас, Рико, Кинг, Уилсон (Фрэйзер, 66).
- Удаление:
- Байи (79).