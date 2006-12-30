«МЮ» одержал три победы подряд при Сульшере с общим счетом 12:3

В 20-м туре премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» разгромил на своем поле «Борнмут» (4:1).

Команда после назначения Оле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера одержала в чемпионате три победы подряд с общим счетом 12:3.

«МЮ» по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице, отставание от идущего пятым «Арсенала» составляет три очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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