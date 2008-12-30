«Тур де Ски». Большунов, Устюгов, Спицов, Сундбю, Колонья и Клэбо пробегут коньковую «разделку» на 15 км

Сегодня в Италии состоится второй этап многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут индивидуальную гонку на 15 км «коньком».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

2-й этап

Тоблах, Италия

Мужчины

15 км, свободный стиль

Начало гонки – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Старт-лист

18. Андрей Мельниченко (Россия)

19. Александр Бессмертных (Россия)

21. Евгений Белов (Россия)

23. Сергей Устюгов (Россия)

25. Максим Вылегжанин (Россия)

26. Даниэль Рикардссон (Швеция)

29. Андрей Ларьков (Россия)

30. Дидрик Тонсет (Норвегия)

31. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

32. Денис Спицов (Россия)

33. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

34. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

35. Морис Манифика (Франция)

36. Шюр Рете (Норвегия)

37. Алекс Харви (Канада)

38. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

39. Дарио Колонья (Швейцария)

40. Алексей Полторанин (Казахстан)

52. Эмиль Иверсен (Норвегия)

54. Федерико Пеллегрино (Италия)

56. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

58. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

60. Оскар Свенссон (Швеция)

62. Калле Халварссон (Швеция)

64. Виктор Торн (Швеция)

66. Финн Хоген Крог (Норвегия)

68. Эйрик Брансдал (Норвегия)

70. Александр Большунов (Россия)

72. Глеб Ретивых (Россия)

73. Андрей Собакарев (Россия)

Общий зачет после 1-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1.16,8

2. Ришар Жув (Франция) – 8,0

3. Люка Шанава (Франция) – 13,2

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 16,3

5. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 18,6

6. Александр Большунов (Россия) – 21,4

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 30,2

8. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 33,0

9. Оскар Свенссон (Швеция) – 34,4

10. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 38,6...

13. Калле Халварссон (Швеция) – 54,4...

15. Виктор Торн (Швеция) – 55,1...

22. Глеб Ретивых (Россия) – 58,2...

25. Сергей Устюгов (Россия) – 59,3...

31. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.05,9...

35. Андрей Ларьков (Россия) – 1.06,2...

38. Андрей Собакарев (Россия) – 1.06,4...

41. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)...

43. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1.06,6...

50. Алекс Харви (Канада) – 1.07,2...

53. Денис Спицов (Россия) – 1.07,4

54. Дарио Колонья (Швейцария) – 1.07,4...

57. Евгений Белов (Россия) – 1.07,5...

65. Александр Бессмертных (Россия) – 1.08,9

66. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 1.08,9

67. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 1.09,0...

73. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 1.10,0

74. Морис Манифика (Франция) – 1.10,3...

77. Шюр Рете (Норвегия) – 1.10,4

78. Алексей Полторанин (Казахстан) – 1.10,5...

89. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 1.11,7

90. Максим Вылегжанин (Россия) – 1.11,8