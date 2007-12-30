«Ман Сити» вернулся на 2-е место в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 7 очков

В 20-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Саутгемптон» (3:1).

Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы обошла в турнирной таблице «Тоттенхэм» и вышла на второе место.

У «горожан» 47 очка в 20 матчах, лидирует по-прежнему «Ливерпуль», набравший 54 очка.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги