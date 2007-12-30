«Ман Сити» вернулся на 2-е место в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 7 очков

В 20-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Саутгемптон» (3:1).
Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы обошла в турнирной таблице «Тоттенхэм» и вышла на второе место.
У «горожан» 47 очка в 20 матчах, лидирует по-прежнему «Ливерпуль», набравший 54 очка.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 30 декабря, 17.15, «Сент-Мэрис»
- Голы:
- 0:1 – 10 Сильва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуэро.
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Саутгемптон –
Маккарти, Рэмзи, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Уорд-Проуз, Эльюнусси, Остин (Лонг, 68).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Данило, Компани, Лапорт, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо (Уокер, 86), Сильва, Марез (Сане, 84), Агуэро (Габриэл Жезус, 73), Стерлинг.
- Удаление:
- Хейбьерг (85).