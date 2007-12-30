Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Ман Сити» вернулся на 2-е место в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля» – 7 очков

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Футбол

    В 20-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл в гостях «Саутгемптон» (3:1).

    Благодаря этой победе команда Хосепа Гвардиолы обошла в турнирной таблице «Тоттенхэм» и вышла на второе место.

    У «горожан» 47 очка в 20 матчах, лидирует по-прежнему «Ливерпуль», набравший 54 очка.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Саутгемптон – Манчестер Сити 1:3 (1:3, 0:0)
    Дата проведения
    30 декабря, 17.15, «Сент-Мэрис»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 10 Сильва, 1:1 – 37 Хейбьерг, 1:2 – 45, автогол Уорд-Проуз, 1:3 – 45 Агуэро.
    СаутгемптонМаккарти, Рэмзи, Стивенс, Беднарек, Таргетт, Ромеу (Валери, 59), Хейбьерг, Лемина (Редмонд, 46), Уорд-Проуз, Эльюнусси, Остин (Лонг, 68).
    Манчестер СитиЭдерсон, Данило, Компани, Лапорт, Зинченко, Бернарду Силва, Фернандиньо (Уокер, 86), Сильва, Марез (Сане, 84), Агуэро (Габриэл Жезус, 73), Стерлинг.
    Предупреждения:
    Агуэро (32), Остин (58), Компани (72), Беднарек (73), Данило (78).
    Удаление:
    Хейбьерг (85).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться