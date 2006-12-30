Загитова выполнила символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» – «Нефтехимик»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч чемпионата между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

Загитова провела автограф-сессию для болельщиков, а затем появилась на льду и выполнила символическое вбрасывание.

После этого капитан казанской команды Александр Свитов подарил девушке цветы.

Фото: официальный твиттер «Ак Барса»