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    Загитова выполнила символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» – «Нефтехимик»

    Теги Ак Барс Нефтехимик Александр Свитов видео фото КХЛ Алина Загитова Хоккей

    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».

    Загитова провела автограф-сессию для болельщиков, а затем появилась на льду и выполнила символическое вбрасывание.

    После этого капитан казанской команды Александр Свитов подарил девушке цветы.

    фото

    Фото: официальный твиттер «Ак Барса»

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