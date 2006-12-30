Загитова выполнила символическое вбрасывание перед матчем «Ак Барс» – «Нефтехимик»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком».
Загитова провела автограф-сессию для болельщиков, а затем появилась на льду и выполнила символическое вбрасывание.
После этого капитан казанской команды Александр Свитов подарил девушке цветы.
Фото: официальный твиттер «Ак Барса»
Алина – 😍😍😍#айдаЗагитова pic.twitter.com/TCYjfXmIev— ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 декабря 2018 г.
Капитан – молодцом! 💐#айдаСвитов pic.twitter.com/j1Pv1oa5rv— ХК Ак Барс (@hcakbars) 30 декабря 2018 г.