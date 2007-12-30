Единая лига ВТБ. 26 очков Родригеса помогли ЦСКА обыграть в гостях «Калев»

В воскресенье, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл в гостях таллинский «Калев» (85:80).

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Калев – ЦСКА 80:85 (20:19, 20:28, 17:23, 23:15) Дата проведения 30 декабря, 18.00, «Саку Суурхалль» Онлайн матча Калев Йыэсаар (14), Кангур (12 + 5 потерь), Моултри (10 + 11 подборов), Миркович (8 + 7 потерь), Дорбек (1) – старт; Льюис (16 + 9 передач), Линч (11), Китсинг (6), Кеэдус (2). ЦСКА Де Коло (14 + 6 передач + 5 потерь), Питерс (10), Хэкетт (6), Хантер (6 + 9 подборов), Курбанов (4) – старт; Родригес (26), Хиггинс (8), Боломбой (6), Антонов (5), Воронцевич (0).

Положение команд: ЦСКА Россия – 11-0, Химки Россия – 10-1, УНИКС Россия – 8-2, Астана Казахстан – 7-3, Локомотив-Кубань Россия – 7-4, Зенит Россия – 5-5, Калев Эстония – 5-7, Автодор Россия – 4-6, Нижний Новгород Россия – 4-6, Енисей Россия – 4-8, Парма Россия – 3-7, Зелена-Гура Польша – 2-7, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-8, ВЭФ Латвия – 2-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.