Единая лига ВТБ. 26 очков Родригеса помогли ЦСКА обыграть в гостях «Калев»

В воскресенье, 30 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл в гостях таллинский «Калев» (85:80).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА Россия – 11-0, Химки Россия – 10-1, УНИКС Россия – 8-2, Астана Казахстан – 7-3, Локомотив-Кубань Россия – 7-4, Зенит Россия – 5-5, Калев Эстония – 5-7, Автодор Россия – 4-6, Нижний Новгород Россия – 4-6, Енисей Россия – 4-8, Парма Россия – 3-7, Зелена-Гура Польша – 2-7, Цмоки-Минск Белоруссия – 2-8, ВЭФ Латвия – 2-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.