Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Васильева и Миронова вошли в окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Ильченко и Гербулова выступят на Кубке IBU

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен СБР Кубок IBU Владимир Драчев Екатерина Юрлова-Перхт Лариса Куклина (Кузнецова) Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Сергей Корастылев Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Ульяна Кайшева Наталья Гербулова Ирина Старых Евгения Павлова Эдуард Латыпов Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина Кристина Ильченко Маргарита Васильева Матвей Елисеев Анастасия Морозова Ирина Казакевич Никита Поршнев Елизавета Каплина Василий Томшин Валерия Васнецова Биатлон

    Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал окончательный состав команды на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

    Кубок мира

    Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко  (решением тренерского штаба).

    Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова  (решением тренерского штаба).

    Кубок IBU

    Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев.

    Женщины: Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.

    Решение в отношении Ильченко и Кайшевой принято лично президентом СБР Владимиром Драчевым после переговоров с тренерами сборных команд.

    Изначально Васильева и Миронова вошли в состав на Кубок IBU, а Гербулова – на Кубок мира. Драчев в своем инстаграме отметил, что на Кубок IBU поедет также Елизавета Каплина.

    Васильева выполнила критерии отбора на январские этапы КМ, вместо нее взяли Павлову

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться