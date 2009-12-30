Васильева и Миронова вошли в окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Ильченко и Гербулова выступят на Кубке IBU

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал окончательный состав команды на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Кубок мира
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, Дмитрий Малышко (решением тренерского штаба).
Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Валерия Васнецова (решением тренерского штаба).
Кубок IBU
Мужчины: Антон Бабиков, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев.
Женщины: Анастасия Морозова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, Ульяна Кайшева.
Решение в отношении Ильченко и Кайшевой принято лично президентом СБР Владимиром Драчевым после переговоров с тренерами сборных команд.
Изначально Васильева и Миронова вошли в состав на Кубок IBU, а Гербулова – на Кубок мира. Драчев в своем инстаграме отметил, что на Кубок IBU поедет также Елизавета Каплина.
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