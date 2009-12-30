Васильева и Миронова вошли в окончательный состав сборной России на январские этапы Кубка мира, Ильченко и Гербулова выступят на Кубке IBU

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал окончательный состав команды на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Семен Сучилов, (решением тренерского штаба).

Женщины: Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева, , Валерия Васнецова (решением тренерского штаба).

Кубок IBU

Мужчины: , Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Вадим Филимонов, , Эдуард Латыпов, Василий Томшин, Никита Поршнев.

Женщины: Анастасия Морозова, , Наталья Гербулова, Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Кристина Ильченко, .

Решение в отношении Ильченко и Кайшевой принято лично президентом СБР Владимиром Драчевым после переговоров с тренерами сборных команд.

Изначально Васильева и Миронова вошли в состав на Кубок IBU, а Гербулова – на Кубок мира. Драчев в своем инстаграме отметил, что на Кубок IBU поедет также Елизавета Каплина.

Васильева выполнила критерии отбора на январские этапы КМ, вместо нее взяли Павлову