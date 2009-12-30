«Тур де Ски». Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем и возглавила общий зачет, Седова – 3-я, Белорукова – 7-я

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Третье место заняла еще одна россиянка – Анастасия Седова.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

2-й этап

Тоблах, Италия

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Наталья Непряева (Россия) – 23.19,9

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 0,3

3. Анастасия Седова (Россия) – 10,9

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 17,4

5. Хайди Венг (Норвегия) – 21,2

6. Джессика Диггинс (США) – 27,2

7. Юлия Белорукова (Россия) – 36,1

8. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 44,0

9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 49,0

10. Катарина Хенниг (Германия) – 49,5

11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 50,7

12. Мария Истомина (Россия) – 53,0

13. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 54,1

14. Астрид Якобсен (Норвегия) – 57,6

15. Анна Нечаевская (Россия) – 1.00,4

16. Сэди Бьорнсен (США) – 1.07,3...

18. Елена Соболева (Россия) – 1.20,3...

20. Лидия Дуркина (Россия) – 1.26,3...

23. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.29,9...

25. Лотта Венг (Норвегия) – 1.32,8...

28. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.36,8

29. Тириль Венг (Норвегия) – 1.38,2

30. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.39,3...

36. Софи Колдуэл (США) – 1.45,2...

39. Стина Нильссон (Швеция) – 1.50,9...

47. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.07,3

Мари Эдер (Финляндия) – не стартовала

Общий зачет после 2-го этапа

1. Наталья Непряева (Россия) – 25.12,8

2. Джессика Диггинс (США) – 23,6

3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 28,3

4. Юлия Белорукова (Россия) – 35,2

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0

6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 46,5

7. Анастасия Седова (Россия) – 1.01,6

8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.08,3

9. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,8

10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.34,3

11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.35,7

12. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.36,0

13. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.39,2

14. Катарина Хенниг (Германия) – 1.39,7...

16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.42,2

17. Мария Истомина (Россия) – 1.44,9

18. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.50,3...

20. Лотта Венг (Норвегия) – 1.54,1

21. Анна Нечаевская (Россия) – 1.58,6

22. Софи Колдуэл (США) – 2.01,8...

25. Елена Соболева (Россия) – 2.10,6...

27. Тириль Венг (Норвегия) – 2.17,3...

29. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.21,0...

31. Лидия Дуркина (Россия) – 2.23,8

