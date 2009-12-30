«Тур де Ски». Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем и возглавила общий зачет, Седова – 3-я, Белорукова – 7-я

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Третье место заняла еще одна россиянка – Анастасия Седова.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
2-й этап
Тоблах, Италия
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Наталья Непряева (Россия) – 23.19,9
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 0,3
3. Анастасия Седова (Россия) – 10,9
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 17,4
5. Хайди Венг (Норвегия) – 21,2
6. Джессика Диггинс (США) – 27,2
7. Юлия Белорукова (Россия) – 36,1
8. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 44,0
9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 49,0
10. Катарина Хенниг (Германия) – 49,5
11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 50,7
12. Мария Истомина (Россия) – 53,0
13. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 54,1
14. Астрид Якобсен (Норвегия) – 57,6
15. Анна Нечаевская (Россия) – 1.00,4
16. Сэди Бьорнсен (США) – 1.07,3...
18. Елена Соболева (Россия) – 1.20,3...
20. Лидия Дуркина (Россия) – 1.26,3...
23. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.29,9...
25. Лотта Венг (Норвегия) – 1.32,8...
28. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.36,8
29. Тириль Венг (Норвегия) – 1.38,2
30. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.39,3...
36. Софи Колдуэл (США) – 1.45,2...
39. Стина Нильссон (Швеция) – 1.50,9...
47. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.07,3
Мари Эдер (Финляндия) – не стартовала
Общий зачет после 2-го этапа
1. Наталья Непряева (Россия) – 25.12,8
2. Джессика Диггинс (США) – 23,6
3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 28,3
4. Юлия Белорукова (Россия) – 35,2
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0
6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 46,5
7. Анастасия Седова (Россия) – 1.01,6
8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.08,3
9. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,8
10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.34,3
11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.35,7
12. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.36,0
13. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.39,2
14. Катарина Хенниг (Германия) – 1.39,7...
16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.42,2
17. Мария Истомина (Россия) – 1.44,9
18. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.50,3...
20. Лотта Венг (Норвегия) – 1.54,1
21. Анна Нечаевская (Россия) – 1.58,6
22. Софи Колдуэл (США) – 2.01,8...
25. Елена Соболева (Россия) – 2.10,6...
27. Тириль Венг (Норвегия) – 2.17,3...
29. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.21,0...
31. Лидия Дуркина (Россия) – 2.23,8