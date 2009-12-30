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    «Тур де Ски». Непряева выиграла индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем и возглавила общий зачет, Седова – 3-я, Белорукова – 7-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Майкен Касперсен Фалла сборная Германии жен (лыжные гонки) Мари Эдер (Лаукканен) Ида Ингемарсдоттер гонка 10 км (жен) сборная США жен сборная Австрии жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Тереза Штадлобер Анна Нечаевская Сэди Бьорнсен Лаурин ван дер Граф Софи Колдуэл Юлия Белорукова сборная Швейцарии жен Кари Ойре Шлинн Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Силье Ойре Шлинн Натали фон Зибенталь Лотта Венг Мария Истомина Тириль Венг Катарина Хенниг Лыжные виды

    Российская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Третье место заняла еще одна россиянка – Анастасия Седова.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    2-й этап

    Тоблах, Италия

    Женщины

    10 км, свободный стиль

    1. Наталья Непряева (Россия) – 23.19,9
    2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 0,3
    3. Анастасия Седова (Россия) – 10,9
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 17,4
    5. Хайди Венг (Норвегия) – 21,2
    6. Джессика Диггинс (США) – 27,2
    7. Юлия Белорукова (Россия) – 36,1
    8. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 44,0
    9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 49,0
    10. Катарина Хенниг (Германия) – 49,5
    11. Тереза Штадлобер (Австрия) – 50,7
    12. Мария Истомина (Россия) – 53,0
    13. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 54,1
    14. Астрид Якобсен (Норвегия) – 57,6
    15. Анна Нечаевская (Россия) – 1.00,4
    16. Сэди Бьорнсен (США) – 1.07,3...
    18. Елена Соболева (Россия) – 1.20,3...
    20. Лидия Дуркина (Россия) – 1.26,3...
    23. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.29,9...
    25. Лотта Венг (Норвегия) – 1.32,8...
    28. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.36,8
    29. Тириль Венг (Норвегия) – 1.38,2
    30. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.39,3...
    36. Софи Колдуэл (США) – 1.45,2...
    39. Стина Нильссон (Швеция) – 1.50,9...
    47. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.07,3

    Мари Эдер (Финляндия) – не стартовала

    Общий зачет после 2-го этапа

    1. Наталья Непряева (Россия) – 25.12,8
    2. Джессика Диггинс (США) – 23,6
    3. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 28,3
    4. Юлия Белорукова (Россия) – 35,2
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 44,0
    6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 46,5
    7. Анастасия Седова (Россия) – 1.01,6
    8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.08,3
    9. Хайди Венг (Норвегия) – 1.12,8
    10. Стина Нильссон (Швеция) – 1.34,3
    11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.35,7
    12. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 1.36,0
    13. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.39,2
    14. Катарина Хенниг (Германия) – 1.39,7...
    16. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.42,2
    17. Мария Истомина (Россия) – 1.44,9
    18. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 1.50,3...
    20. Лотта Венг (Норвегия) – 1.54,1
    21. Анна Нечаевская (Россия) – 1.58,6
    22. Софи Колдуэл (США) – 2.01,8...
    25. Елена Соболева (Россия) – 2.10,6...
    27. Тириль Венг (Норвегия) – 2.17,3...
    29. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 2.21,0...
    31. Лидия Дуркина (Россия) – 2.23,8

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