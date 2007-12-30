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    «Барселона»: «Мы отрицаем существование какого-либо соглашения с Рабьо»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Адриен Рабьо Футбол

    «Барселона» выступила с заявлении по поводу ситуации с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо.

    Спортивный директор парижского клуба Антеру Энрике заявил, что «Барселона» контактировала лично с игроком еще летом, а это против правил. 

    «Барселона» хотела бы прояснить ситуацию с опубликованными во Франции новостями, касающихся подписания игрока «ПСЖ», и дать понять, что никакие правила в этом отношении не были нарушены.

    Единственный контакт был в августе и неделю назад. В обоих случаях контакт был установлен с руководством «ПСЖ», чтобы показать интерес «Барселоны» к футболисту Адриену Рабьо.

    «Барселона» всегда стремилась работать максимально прозрачно с «ПСЖ» и любым другим клубом.

    «Барселона» отрицает существование какого-либо соглашения с игроком «ПСЖ» Адриеном Рабьо», – говорится в заявлении.

    Спортдиректор «ПСЖ»: «Барселона» предлагала контракт Рабьо еще летом. Это против правил»

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