«Матч ТВ» не смог купить права на показ АПЛ. Действующий контракт рассчитан до конца сезона

не смог приобрести права на показ английской премьер-лиги.

Действующий договор о трансляциях матчей АПЛ рассчитан до окончания нынешнего сезона.

Как сообщил канал «Ненобель», покупателем прав стал интернет-холдинг «Рамблер». «Рамблер» планирует запустить стриминговый проект, включающий в себя спортивные трансляции. Возможно, проект будет реализован совместно с «Силой ТВ».

Источники Sports.ru подтвердили информацию о том, что «Рамблер» уже купил права на показ АПЛ. Сведений об участии в проекте агентства «Телеспорт», выпускающего канал «Сила ТВ», пока нет.