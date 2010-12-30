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    «Матч ТВ» не смог купить права на показ АПЛ. Действующий контракт рассчитан до конца сезона

    Теги премьер-лига Англия бизнес телевидение интернет Матч ТВ Футбол

    «Матч ТВ» не смог приобрести права на показ английской премьер-лиги.

    Действующий договор о трансляциях матчей АПЛ рассчитан до окончания нынешнего сезона.

    Как сообщил канал «Ненобель», покупателем прав стал интернет-холдинг «Рамблер». «Рамблер» планирует запустить стриминговый проект, включающий в себя спортивные трансляции. Возможно, проект будет реализован совместно с «Силой ТВ».

    Источники Sports.ru подтвердили информацию о том, что «Рамблер» уже купил права на показ АПЛ. Сведений об участии в проекте агентства «Телеспорт», выпускающего канал «Сила ТВ», пока нет.

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