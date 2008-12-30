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    Мать Рабьо хочет увеличить подписной бонус от «Барселоны» с 10 до 15 млн евро

    Теги ПСЖ Эрик Абидаль Барселона лига 1 Франция Ла Лига Адриен Рабьо агенты Футбол

    Вероника Рабьо, мама и агент хавбек «ПСЖ» Адриена Рабьо, намерена пересмотреть условия предварительного соглашения ее сына с «Барселоной».

    Стороны ранее договорились подписать предварительный контракт, в рамках которого сумма подписного бонуса составит 10 миллионов евро.

    Мать Рабьо теперь хочет пересмотреть сумму бонуса и увеличить ее до 15 миллионов.  

    Paris United сообщает, что первая сделка с техническим секретарем «Барсы» Эриком Абидалем была легко заключена, поэтому дополнительные 5 миллионов не должны стать серьезным препятствием. 

    Рабьо подпишет предварительный контракт с «Барсой» и получит подписной бонус в 10 млн евро

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