Мать Рабьо хочет увеличить подписной бонус от «Барселоны» с 10 до 15 млн евро

Вероника Рабьо, мама и агент хавбек «ПСЖ» Адриена Рабьо, намерена пересмотреть условия предварительного соглашения ее сына с «Барселоной».
Стороны ранее договорились подписать предварительный контракт, в рамках которого сумма подписного бонуса составит 10 миллионов евро.
Мать Рабьо теперь хочет пересмотреть сумму бонуса и увеличить ее до 15 миллионов.
Paris United сообщает, что первая сделка с техническим секретарем «Барсы» Эриком Абидалем была легко заключена, поэтому дополнительные 5 миллионов не должны стать серьезным препятствием.
Рабьо подпишет предварительный контракт с «Барсой» и получит подписной бонус в 10 млн евро