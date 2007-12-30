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    «Тампа» – «Монреаль». Кучеров набрал 2 очка, продлив результативную серию до 10 матчей

    Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем» (6:5). 

    Это позволило российскому нападающему продлить результативную серию до 10 матчей. При этом в последних 3 играх на его счету 11 (3+8) очков. 

    Кучеров возглавляет гонку бомбардиров НХЛ с 63 (18+45) очками в 39 играх. 

    Всего в этом матче он провел на льду 21 минуту 6 секунд (3:08 – в большинстве, полезность «+1»), отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 5:3. Также заработал малый штраф. 

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