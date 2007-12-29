Роналду забил 13-й гол в серии и делит с Пентеком лидерство в гонке бомбардиров

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счет в матче с «Сампдорией» (1:0, первый тайм) в рамках 19-го тура серии А.
Португалец нанес результативный удар на 2-й минуте игры. Ему ассистировал нападающий Пауло Дибала.
Открыв счет в матче с «Сампдорией», Роналду сравнялся с форвардом «Дженоа» Кшиштофом Пентеком по голам в текущем чемпионате и теперь делит с поляком лидерство в гонке бомбардиров. Оба футболиста забили по 13 мячей в нынешнем розыгрыше серии А.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча «Ювентус» – «Сампдория» в прямом эфире.