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    Кикнадзе официально сменил Геркуса на посту гендиректора «Локомотива»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Илья Геркус Анатолий Мещеряков Футбол

    «Локомотив» опубликовал заявление председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

    В тексте сообщается, что Василий Кикнадзе занял пост генерального директора «Локомотива» вслед за Ильей Геркусом.

    «Уважаемые болельщики!

    По итогам прошедшего заседания Совета директоров Футбольного клуба «Локомотив» было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Леонидовичем Геркусом.

    Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные Советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА.

    Вместе с тем, Совет директоров принял решение о том, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору – Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом Совета директоров.

    Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» – сказано в заявлении Мещерякова.

    Кикнадзе входит в Совет директоров «Локомотива» с 2013 года. Он известен, в частности, по работе в автономной некоммерческой организации «Спортивное вещание», которая была ответственной за создание национального телевизионного HD-сигнала для трансляций Олимпиады-2014 в Сочи и Универсиады-2013 в Казани.

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