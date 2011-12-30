Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Петр Ян досрочно победил Дугласа Силву де Андраде. Это его третья победа в UFC

    Теги легчайший вес результаты UFC Петр Ян Дуглас Силва де Андраде Бокс/MMA/UFC

    Российский боец UFC Петр Ян досрочно победил бразильца Дугласа Силву де Андраде. Бой прошел на UFC 232 в Инглвуде.

    После второго раунда угол Силвы отказался от продолжения боя.

    Для Петра Яна эта победа стала третьей в трех поединках в UFC. Его рекорд – 11-1. У Силвы третье поражение в 29 боях.

    Самый дерзкий русский в UFC – Петр Ян. Ночью он попал в топ-15

    Смотрим последний UFC в году: Джон Джонс возвращается после 15-месячной дисквалификации

    👊🏻Всё о боксе и MMA в ваших соцсетях:
    Facebook | ВК | Твиттер 

    Реклама 18+

    Опрос

    Петр Ян станет чемпионом UFC?

    2067 голосов
    • Да
      59%
    • Нет
      41%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться