Петр Ян досрочно победил Дугласа Силву де Андраде. Это его третья победа в UFC

Российский боец UFC Петр Ян досрочно победил бразильца Дугласа Силву де Андраде. Бой прошел на UFC 232 в Инглвуде.

После второго раунда угол Силвы отказался от продолжения боя.

Для Петра Яна эта победа стала третьей в трех поединках в UFC. Его рекорд – 11-1. У Силвы третье поражение в 29 боях.

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