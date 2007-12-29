Жулин о юниорках: «Сейчас девочка плоская, как мальчик, делает сложные прыжки. Нужны такие девушки, на которых мужчинам приятно взглянуть»

Известный тренер по фигурному катанию выступил за повышение возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

– Кто нравится в женском катании? Наверное, Катарина Витт. Можем, конечно, назвать Загитову и Медведеву, но мы же с вами говорим про женское, а не юниорское катание. Загитова и Медведева — это еще юные девушки.

– Вам нравится тенденция, когда примами в женском одиночном катании становятся такие юные спортсменки?

– Мне это абсолютно несимпатично. Да, сейчас исполняет три четверных прыжка. Но пройдет два-три года, ее тело начнет меняться, и с чем она будет выигрывать? Удержаться на таком же уровне будет очень сложно. Я считаю, что в женском фигурном катании должны соревноваться девушки старше 17 лет. До этого возраста пусть выступают в юниорках.

– Объясните, почему вы за введение возрастного порога?

– Мне интересно смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть. Выступать в женском катании должны такие девушки, как Каролина Костнер, Кэйтлин Осмонд, повзрослевшие Медведева и Загитова. Это будет действительно женское катание.

А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки. Посмотрите, кто становился чемпионками Олимпиад в прошлые годы – сплошь 15-летние спортсменки: , Юлия Липницкая, Сара Хьюз, Тара Липински.

Безусловно, они вызывают уважение, но все же эти девочки просто успели все вовремя «отпрыгать». Если Алина Загитова через два года, после того как произойдут изменения в организме, сумеет еще раз стать чемпионкой мира, я сниму перед ней шляпу.

– Почему повзрослевшей 18-летней фигуристке сложно повторить свои успехи трехлетней давности?

– Потому что тренеры искусственно сдерживают развитие девочек. У них до 19 лет нет «женских дел», зато они прыгают тройной аксель. Нахрена это надо, если потом эти фигуристки не могут родить детей? Это то же самое, как сказать спортсмену: «Давай, принимай допинг! Да, у тебя начнутся проблемы с потенцией, ничего не будет шевелиться, зато ты станешь первым».

Перед человеком в такой ситуации стоит страшный выбор. Некоторые идут на риск, понимая, сколько лет уже отдали спорту, они хотят стать чемпионами, заработать много денег, но им не всегда хватает мозгов подумать о последствиях, – рассказал Жулин.

Идея возрастного ценза в женском катании глупее, чем песни Бузовой. Перестаньте