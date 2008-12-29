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    «Тур де Ски». Клэбо лидирует после квалификации спринта, Большунов – 11-й, Ретивых – 14-й, Устюгов – 23-й

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Дарио Колонья сборная США сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Эйрик Брансдал Даниэль Рикардссон спринт Евгений Белов сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин сборная Казахстана Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Эндрю Масгрэйв Синдре Бьорнестад Скар Симеон Хэмилтон сборная Великобритании Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Эмиль Иверсен Оскар Свенссон Александр Большунов Андрей Собакарев Ришар Жув Виктор Торн Люка Шанава Ристоматти Хакола Лыжные виды

    Сегодня проходит первый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены пробегут спринт свободным стилем.

    После квалификации лидирует норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов – 11-й.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Тоблах, Италия

    Мужчины

    Спринт, свободный стиль

    Начало финала – 16.30 по московскому времени

    Трансляция – ТК «Евроспорт»

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.16,59
    2. Люка Шанава (Франция) – 1,22
    3. Ришар Жув (Франция) – 1,95
    4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,23
    5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2,24
    6. Оскар Свенссон (Швеция) – 2,34
    7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2,62
    8. Симено Хэмилтон (США) – 3,00
    9. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 3,01
    10. Виктор Торн (Швеция) – 3,12
    11. Александр Большунов (Россия) – 3,34...
    14. Глеб Ретивых (Россия) – 4,14
    15. Калле Халварссон (Швеция) – 4,36...
    17. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4,57...
    23. Сергей Устюгов (Россия) – 5,27...
    31. Андрей Мельниченко (Россия) – 5,88...
    35. Андрей Ларьков (Россия) – 6,17...
    38. Андрей Собакарев (Россия) – 6,36...
    40. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 6,47
    41. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 6,60...
    43. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 6,78...
    50. Алекс Харви (Канада) – 7,16...
    53. Денис Спицов (Россия) – 7,35
    54. Дарио Колонья (Швейцария) – 7,36...
    57. Евгений Белов (Россия) – 7,49...
    65. Александр Бессмертных (Россия) – 8,86
    66. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 8,93
    67. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 8,99...
    73. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 9,96
    74. Морис Манифика (Франция) – 10,29...
    77. Шюр Рете (Норвегия) – 10,39
    78. Алексей Полторанин (Казахстан) – 10,51...
    89. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 11,70
    90. Максим Вылегжанин (Россия) – 11,74

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