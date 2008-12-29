«Тур де Ски». Клэбо лидирует после квалификации спринта, Большунов – 11-й, Ретивых – 14-й, Устюгов – 23-й

Сегодня проходит первый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Спортсмены пробегут спринт свободным стилем.
После квалификации лидирует норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов – 11-й.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Начало финала – 16.30 по московскому времени
Трансляция – ТК «Евроспорт»
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.16,59
2. Люка Шанава (Франция) – 1,22
3. Ришар Жув (Франция) – 1,95
4. Федерико Пеллегрино (Италия) – 2,23
5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 2,24
6. Оскар Свенссон (Швеция) – 2,34
7. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 2,62
8. Симено Хэмилтон (США) – 3,00
9. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 3,01
10. Виктор Торн (Швеция) – 3,12
11. Александр Большунов (Россия) – 3,34...
14. Глеб Ретивых (Россия) – 4,14
15. Калле Халварссон (Швеция) – 4,36...
17. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 4,57...
23. Сергей Устюгов (Россия) – 5,27...
31. Андрей Мельниченко (Россия) – 5,88...
35. Андрей Ларьков (Россия) – 6,17...
38. Андрей Собакарев (Россия) – 6,36...
40. Ристоматти Хакола (Финляндия) – 6,47
41. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 6,60...
43. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 6,78...
50. Алекс Харви (Канада) – 7,16...
53. Денис Спицов (Россия) – 7,35
54. Дарио Колонья (Швейцария) – 7,36...
57. Евгений Белов (Россия) – 7,49...
65. Александр Бессмертных (Россия) – 8,86
66. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 8,93
67. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 8,99...
73. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 9,96
74. Морис Манифика (Франция) – 10,29...
77. Шюр Рете (Норвегия) – 10,39
78. Алексей Полторанин (Казахстан) – 10,51...
89. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 11,70
90. Максим Вылегжанин (Россия) – 11,74