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    «Рождественская гонка». Вирер и Хофер победили, Домрачева и Бьорндален – 3-и

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    Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер гонку преследования на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене. 

    «Рождественская гонка»

    Гельзенкирхен, Германия

    Гонка преследования 

    1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
    2. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия)
    3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
    4. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия)
    5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия)
    6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия)

    Масс-старт

    1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 33.24,8
    2. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 3,4
    3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 6,1
    4. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия) – 8,2
    5. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия) – 21,0
    6. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия) – 52,1
    7. Юлия Джима – Артем Прима (Украина) – 1.02,8
    8. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.10,6
    9. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия) – 1.14,7
    10. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 1.16,2

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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