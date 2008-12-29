«Рождественская гонка». Вирер и Хофер победили, Домрачева и Бьорндален – 3-и

Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер гонку преследования на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене.
«Рождественская гонка»
Гельзенкирхен, Германия
Гонка преследования
1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия)
2. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия)
3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия)
4. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия)
5. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия)
6. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия)
Масс-старт
1. Доротея Вирер – Лукас Хофер (Италия) – 33.24,8
2. Анаис Бескон – Эмильен Жакелен (Франция) – 3,4
3. Дарья Домрачева (Беларусь) – Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 6,1
4. Лиза Тереза Хаузер – Доминик Ландертингер (Австрия) – 8,2
5. Франциска Пройс – Симон Шемп (Германия) – 21,0
6. Дениз Херманн – Бенедикт Долль (Германия) – 52,1
7. Юлия Джима – Артем Прима (Украина) – 1.02,8
8. Вероника Виткова – Михал Крчмарж (Чехия) – 1.10,6
9. Екатерина Юрлова – Антон Шипулин (Россия) – 1.14,7
10. Фуюко Татидзаки – Микито Татидзаки (Япония) – 1.16,2
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.