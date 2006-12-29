Игорь Денисов: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве». Я пошел на понижение зарплаты»

Хавбек Игорь Денисов дал комментарии по поводу своего нового контракта.

«Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом». Я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

Финансовые условия раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы.

Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», – описал ситуацию полузащитник.

По данным Sports.ru, Денисов ранее получал в «Локомотиве» 2 миллиона евро за год.

Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20

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