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    Игорь Денисов: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве». Я пошел на понижение зарплаты»

    Теги Локомотив Игорь Денисов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

    Хавбек «Локомотива» Игорь Денисов дал комментарии по поводу своего нового контракта.

    «Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом». Я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.

    Финансовые условия раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы.

    Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», – описал ситуацию полузащитник.

    По данным Sports.ru, Денисов ранее получал в «Локомотиве» 2 миллиона евро за год.

    Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

    Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20

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