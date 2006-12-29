Игорь Денисов: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве». Я пошел на понижение зарплаты»

Хавбек «Локомотива» Игорь Денисов дал комментарии по поводу своего нового контракта.
«Я очень рад, что получилось продлить контракт с «Локомотивом». Я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь.
Финансовые условия раскрывать не могу. Но скажу одно – я пошел на существенное понижение заработной платы.
Тут скорее сыграло мое желание играть только за «Локомотив», – описал ситуацию полузащитник.
По данным Sports.ru, Денисов ранее получал в «Локомотиве» 2 миллиона евро за год.
Статистику полузащитника можно посмотреть здесь.
Денисов продлил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2019/20