«Ювентус» набрал 53 очка в первом круге серии А. Это новый рекорд

В 19-м туре серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:1) и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата, набрав в первом круге 53 очка.

Это новый рекорд турнира, предыдущее достижение также принадлежало «Юве»: туринцы набирали по 52 очка за первый круг в сезонах-2005/06 и 2013/14.

В первой части чемпионата туринский клуб потерял очки лишь в двух матчах, сыграв вничью с «Дженоа» и «Аталантой».

Sports.ru показывал прямую трансляцию матча.

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