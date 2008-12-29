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    «Ювентус» набрал 53 очка в первом круге серии А. Это новый рекорд

    Теги Сампдория Ювентус серия А Италия Футбол

    В 19-м туре серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:1) и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата, набрав в первом круге 53 очка.

    Это новый рекорд турнира, предыдущее достижение также принадлежало «Юве»: туринцы набирали по 52 очка за первый круг в сезонах-2005/06 и 2013/14.

    В первой части чемпионата туринский клуб потерял очки лишь в двух матчах, сыграв вничью с «Дженоа» и «Аталантой».

    Sports.ru показывал прямую трансляцию матча.

    Ювентус – Сампдория 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    29 декабря, 14.30, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Роналду, 1:1 – 33, пенальти Куальярелла, 2:1 – 65, пенальти Роналду.
    ЮвентусПерин, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Джан, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 82), Роналду, Дибала, Манджукич (Бернардески, 69).
    СампдорияАудеро, Феррари, Мурру, Сала, Колли, Рамирес (Сапонара, 72), Экдаль (Янкто, 82), Линетти, Прат, Капрари (Дефрель, 67), Куальярелла.
    Предупреждения:
    Матюиди (36), Феррари (36), Ругани (71), Сапонара (90).

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