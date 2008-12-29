«Ювентус» набрал 53 очка в первом круге серии А. Это новый рекорд

В 19-м туре серии А «Ювентус» победил «Сампдорию» (2:1) и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата, набрав в первом круге 53 очка.
Это новый рекорд турнира, предыдущее достижение также принадлежало «Юве»: туринцы набирали по 52 очка за первый круг в сезонах-2005/06 и 2013/14.
В первой части чемпионата туринский клуб потерял очки лишь в двух матчах, сыграв вничью с «Дженоа» и «Аталантой».
Sports.ru показывал прямую трансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 декабря, 14.30, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 2 Роналду, 1:1 – 33, пенальти Куальярелла, 2:1 – 65, пенальти Роналду.
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Ювентус –
Перин, Ругани, Алекс Сандро, Де Шильо, Кьеллини, Джан, Пьянич, Матюиди (Дуглас Коста, 82), Роналду, Дибала, Манджукич (Бернардески, 69).
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Сампдория –
Аудеро, Феррари, Мурру, Сала, Колли, Рамирес (Сапонара, 72), Экдаль (Янкто, 82), Линетти, Прат, Капрари (Дефрель, 67), Куальярелла.