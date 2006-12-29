Прервалась 5-матчевая победная серия «Тоттенхэма» в АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Прервалась пятиматчевая победная серия «шпор» в АПЛ. До этого последнее поражение команде Маурисио Почеттино нанес «Арсенал» (2:4) в 14-м туре 2 декабря.
«Тоттенхэм» остается на втором месте в турнирной таблице, но может опуститься на третью строчку, если «Манчестер Сити» выиграет свой матч.
«Горожане», отстающие на одно очко, 30 декабря в гостях сыграют против «Саутгемптона».
- Дата проведения
- 29 декабря, 18.00, «Уэмбли»
- Голы:
- 1:0 – 22 Кейн, 1:1 – 72 Боли, 1:2 – 83 Хименес, 1:3 – 87 Элдер Кошта.
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Тоттенхэм –
Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин, Кейн.
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Вулверхэмптон –
Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Кавалейру (Гиббс-Уайт, 85), Дендонкер (Моутинью, 68), Траоре (Элдер Кошта, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.
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