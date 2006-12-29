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    Прервалась 5-матчевая победная серия «Тоттенхэма» в АПЛ

    Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

    «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

    Прервалась пятиматчевая победная серия «шпор» в АПЛ. До этого последнее поражение команде Маурисио Почеттино нанес «Арсенал» (2:4) в 14-м туре 2 декабря.

    «Тоттенхэм» остается на втором месте в турнирной таблице, но может опуститься на третью строчку, если «Манчестер Сити» выиграет свой матч.

    «Горожане», отстающие на одно очко, 30 декабря в гостях сыграют против «Саутгемптона».

    Тоттенхэм – Вулверхэмптон 1:3 (1:0, 0:3)
    Дата проведения
    29 декабря, 18.00, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Кейн, 1:1 – 72 Боли, 1:2 – 83 Хименес, 1:3 – 87 Элдер Кошта.
    ТоттенхэмЛьорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Сиссоко, Уинкс, Эриксен, Алли (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин, Кейн.
    ВулверхэмптонРуй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро, Беннетт, Кавалейру (Гиббс-Уайт, 85), Дендонкер (Моутинью, 68), Траоре (Элдер Кошта, 59), Рубен Невеш, Доэрти, Хименес.
    Предупреждения:
    Дэвис (16), Эриксен (42), Кастро (81), Кейн (81), Хименес (84).

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