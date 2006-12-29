Прервалась 5-матчевая победная серия «Тоттенхэма» в АПЛ

проиграл «Вулверхэмптону» (1:3) в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Прервалась пятиматчевая победная серия «шпор» в АПЛ. До этого последнее поражение команде Маурисио Почеттино нанес (2:4) в 14-м туре 2 декабря.

«Тоттенхэм» остается на втором месте в турнирной таблице, но может опуститься на третью строчку, если выиграет свой матч.

«Горожане», отстающие на одно очко, 30 декабря в гостях сыграют против .

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