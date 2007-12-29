«Тур де Ски». Нильссон выиграла спринт свободным стилем, Белорукова – 4-я, Непряева – 8-я

Шведская лыжница Стина Нильссон выиграла спринт свободным стилем в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Россиянка Юлия Белорукова заняла 4-е место.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Женщины
Спринт, свободный стиль
1. Стина Нильссон (Швеция) – 2.36,26
2. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 3,00
3. Джессика Диггинс (США) – 3,07
4. Юлия Белорукова (Россия) – 3,16
5. Линн Семскар (Швеция) – 3,26
6. Сэди Бьорнсен (США) – 3,40
7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)
8. Наталья Непряева (Россия)
9. Софи Колдуэл (США)
10. Лотта Венг (Норвегия)
11. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)
12. Криста Пярмякоски (Финляндия)
13. Катя Виснар (Словения)
14. Надин Фандрих (Швейцария)...
16. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
17. Астрид Якобсен (Норвегия)
18. Тириль Венг (Норвегия)
31. Мари Эдер (Финляндия)
32. Кари Ойре Шлинн (Норвегия)...
34. Елена Соболева (Россия)...
39. Силье Ойре Шлинн (Норвегия)...
41. Тереза Штадлобер (Австрия)
42. Хайди Венг (Норвегия)...
44. Мария Истомина (Россия)...
56. Анна Жеребятьева (Россия)...
60. Анастасия Седова (Россия)...
66. Лидия Дуркина (Россия)...
69. Анна Нечаевская (Россия)
Общий зачет после 1-го этапа
1. Стина Нильссон (Швеция) – 1.36,3
2. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 9,0
3. Джессика Диггинс (США) – 13,0
4. Юлия Белорукова (Россия) – 15,7
5. Линн Семскар (Швеция) – 15,7
6. Сэди Бьорнсен (США) – 17,6
7. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 30,3
8. Наталья Непряева (Россия) – 31,6
9. Софи Колдуэл (США) – 33,2
10. Лаурин ван дер Граф (Швейцария) – 37,0
11. Лотта Венг (Норвегия) – 37,9
12. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 43,2...
16. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 54,6
17. Астрид Якобсен (Норвегия) – 54,7...
19. Тириль Венг (Норвегия) – 55,7
31. Мари Эдер (Финляндия) – 1.06,4
32. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.06,8...
34. Елена Соболева (Россия) – 1.06,9...
39. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 1.07,8...
41-42. Тереза Штадлобер (Австрия) – 1.08,2
41-42. Хайди Венг (Норвегия) – 1.08,2...
44. Мария Истомина (Россия) – 1.08,5...
56. Анна Жеребятьева (Россия) – 1.11,6...
60. Анастасия Седова (Россия) – 1.12,3...
66. Лидия Дуркина (Россия) – 1.14,1...
69. Анна Нечаевская (Россия) – 1.14,8