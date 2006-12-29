Россия победила Чехию на МЧМ, Геркус ушел из «Локомотива» и другие новости утра

1. Хоккейная молодежка победила Чехию во втором матче на МЧМ-2019 – 2:1, причем обе шайбы были заброшены в меньшинстве. Снова магия.

2. Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива», попрощался с болельщиками и поблагодарил Юрия Семина.

Вместе с Геркусом из московской команды ушел и спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.

Ольга Смородская шутит (она ведь это не серьезно, да?), что «Локо» стал чемпионом и выиграл Кубок на ее багаже. Нам, кстати, очень интересно ваше мнение, что теперь ждет железнодорожников.

3. На выставочном турнире в ОАЭ российский №1 Карен Хачанов проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Соперником серба в финале будет Кевин Андерсон, обыгравший Рафаэля Надаля.

4. Российский гроссмейстер Даниил Дубов одержал победу в чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге. Норвежец Магнус Карлсен занял пятое место, а россиянин Сергей Карякин – 10-е.

5. У канадской фигуристки Габриэль Дэйлман серьезные психические проблемы со здоровьем. Спортсменка взяла перерыв в карьере из-за депрессии, расстройства пищевого поведения и СДВГ.

6. В центральном матче игрового дня КХЛ ЦСКА победил «Ак Барс». Казанский клуб проиграл армейцам оба матча в сезоне с общим счетом 2:9.

Игра «Салават» – «Куньлунь» запомнилась 136 минутами штрафа и несколькими драками.

7. «Спартак» подвел финансовые итоги сезона-2017/18. Клуб заработал почти 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов и абонементов. Посмотрим, как оно будет через год. Спойлер: гораздо печальнее.

8. Полузащитник «Монако» Александр Головин не собирается менять клуб, несмотря на проблемы команды и интерес «Зенита».

9. А вот Лука Модрич вполне может покинуть «Реал» – хорват отклонил первое предложение мадридцев о продлении контракта. На обладателя «Золотого мяча» претендует «Интер».

10. В Италии сообщили, что Эмилиано Ругани может вернуться в «Зенит». Агент футболиста не только это опроверг, но и дал понять, что в Питер аргентинец вообще уже не вернется.

11. Александр Кержаков написал заявление на жену о возможной подготовке его убийства. Пагубный пример Глушакова пошел в народ.

12. В баскетбольной Евролиге ЦСКА уступил в гостях «Панатинаикосу», «Фенербахче» обыграл «Реал».

13. В НХЛ «Коламбус» уступил «Торонто» (2:4), Панарин забил 100-й гол в лиге, а Таварес приближается к Овечкину в гонке снайперов. Все результаты дня – здесь.

14. В НБА «Индиана» разгромила «Детройт» с разницей в 37 очков и другие результаты.

15. На «Ижевской винтовке» прошел женский спринт. Победу одержала Елизавета Каплина.

Цитаты дня

«В общении с командой Каррера сделал все, чтобы за него не играли». Игорь Рабинер стал гостем нашего крутейшего подкаста «Голос».

«Чалов – самый умный игрок в РПЛ. Думаю, через год-два он уедет в Европу». Что может быть приятнее, чем такая похвала от Курбана Бердыева?

«СМИ делают все, чтобы сломать психику Загитовой и Медведевой». Алексей Ягудин разносит любителей скандалов, интриг и какашек.