Дэйлман рассказала о проблемах с психическим здоровьем. У нее депрессия, расстройство пищевого поведения и СДВГ

Канадская фигуристка рассказала о проблемах со здоровьем.

Спортсменка взяла перерыв в карьере, чтобы заняться своим психическим здоровьем.

«Отстойно, когда у тебя и тревожность, и депрессия. Особенно в моем виде спорта это делает все в миллион раз сложнее. Когда беспокоишься, слишком много думаешь о том, что не можешь с этим справиться. В итоге ты отталкиваешь людей, особенно тех, кто ближе всех.

Когда у тебя депрессия, ты изолируешься от всех и всего, потому что не хочешь ни с кем говорить, хочешь просто побыть в одиночестве. И ты все время плачешь, потому что чувствуешь себя паршиво.

Бывают дни, когда я не могу встать с кровати или же я буду набрасываться на людей безо всякой причины, потому что не могу контролировать свои эмоции. Я даже не понимаю, что со мной происходит. Самое плохое, что каждый день все по-разному, и никто не может понять, что ты чувствуешь. Это полный отстой!

Вдобавок ко всему, да, у меня СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) и расстройство пищевого поведения. Каждый день у меня возникают проблемы с тем, что я стыжусь себя, не вижу своей истинной красоты – ни внутри, ни снаружи.

Я все еще боюсь рассказывать свою историю и никогда не расскажу ее полностью. Но если я расскажу немного о том, через что я прошла, и это поможет хотя бы одному человеку, тогда стоит столкнуться со своими страхами», – написала Дэйлман.

Дэйлман является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в командных соревнованиях, на ее счету бронза ЧМ-2017 в одиночном катании, а также серебро командного ЧМ-2013. Фигуристка тренируется в крикет-клабе Торонто.