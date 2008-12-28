Геркус ушел из «Локомотива»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил об уходе из клуба.

«Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. И сейчас я могу добавить – большое счастье.

Мы провели грандиозную работу за два с половиной года. Мы поступательно, шаг за шагом, шли к цели, в которую изначально кроме нас не верил никто. Но мы знали, чего хотим, и следовали нашей стратегической линии. Этот выбранный два года назад путь привел нас сначала к завоеванию Кубка, а затем и к чемпионству, которое болельщики «Локомотива» ждали 14 лет. Те же 14 лет болельщики «Локо» грезили возвращением гимна Лиги чемпионов в Черкизово. И мы его услышали. «Железнодорожники» вернулись в турнир сильнейших команд Европы.

Я горд, что результатом нашей глобальной работы стали не только два трофея, пополнившие историческую копилку клуба, но и та атмосфера, которая теперь царит в дни матчей в Черкизове. Нам удалось сделать из похода на футбол настоящее шоу и приключение. «РЖД Арена» стала центром притяжения для многих тысяч новых болельщиков, детей, молодежи – это важнейший результат нашей работы.

Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня «Локомотив» переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития клуба на годы вперед.

Я приходил в клуб с четкой стратегией, и она сработала. Эта стратегия была рассчитана не на два с половиной года, а на гораздо более длительный срок. И только на чемпионстве в РФПЛ мы, конечно же, останавливаться не собирались. Многократный рост аудитории, превращение клуба в лидера спортивно-развлекательной индустрии страны, реализация своего потенциала в еврокубках и, в особенности, в Лиге чемпионов – вот наши глобальные цели. Однако жизнь диктует свои условия.

Я ухожу из «Локо», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен – будущее принесет новые вызовы и новые победы! Спасибо и вперед «Локомотив» Москва!» – сказал Геркус.