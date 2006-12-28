Штоффельсхаус ушел из «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус покинул свой пост.

«Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива».

Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул чемпиона – это было нечто особенное.

И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!» – написал Штоффельсхаус в инстаграме.

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