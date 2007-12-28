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    Дубов выиграл чемпионат мира по рапиду, Карлсен – 5-й, Карякин – 10-й

    Теги результаты Магнус Карлсен Шахрияр Мамедьяров Александр Грищук Сергей Карякин быстрые шахматы Хикару Накамура чемпионат мира по быстрым шахматам Максим Матлаков Цзюй Вэньцзюнь Александра Горячкина Даниил Дубов Владислав Артемьев Шахматы

    Российский гроссмейстер Даниил Дубов одержал победу в чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.

    По итогам трех соревновательных дней 22-летний шахматист набрал 11 очков в 15 партиях.

    Вторым стал представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, американец Хикару Накамура – 3-й, россиянин Владислав Артемьев – 4-й, чемпион мира норвежец Магнус Карлсен – 5-й (у всех – по 10,5).

    Российский шахматист Сергей Карякин занял 10-е место,  Максим Матлаков – 11-й, Александр Грищук – 15-й (у всех – по 10).

    В женском турнире победила китаянка Цзюй Вэньцзюнь, второй стала Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана, россиянка Александра Горячкина взяла бронзу.

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