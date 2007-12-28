Дубов выиграл чемпионат мира по рапиду, Карлсен – 5-й, Карякин – 10-й

Российский гроссмейстер Даниил Дубов одержал победу в чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.

По итогам трех соревновательных дней 22-летний шахматист набрал 11 очков в 15 партиях.

Вторым стал представитель Азербайджана Шахрияр Мамедьяров, американец Хикару Накамура – 3-й, россиянин Владислав Артемьев – 4-й, чемпион мира норвежец Магнус Карлсен – 5-й (у всех – по 10,5).

Российский шахматист Сергей Карякин занял 10-е место, Максим Матлаков – 11-й, Александр Грищук – 15-й (у всех – по 10).

В женском турнире победила китаянка Цзюй Вэньцзюнь, второй стала Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана, россиянка Александра Горячкина взяла бронзу.