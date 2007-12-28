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    «Спартак» заработал почти 1,5 млрд рублей на продаже билетов и абонементов

    Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес болельщики Открытие Арена стадионы Футбол

    «Спартак» подвел финансовые итоги сезона-2017/18. 

    Московский клуб заработал чуть менее 1,5 миллиарда рублей на продаже билетов, абонементов и VIP-лож.

    «Спартак» в прошедшем сезоне продал 340 583 билета и 23 617 абонементов, что принесло 994 565 миллионов рублей.  VIP-лож по итогам сезона было реализовано 48 на общую сумму 487 804 миллиона.

    На телевизионных правах «Спартак» заработал 1 миллиард 826 миллионов рублей. Доходы от торговых операций составили 227,7 миллиона рублей.

    Напомним, в сезоне-2017/18 «Спартак» занял третье место в РПЛ и стал обладателем Суперкубка России.

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