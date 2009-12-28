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    Игорь Рабинер – в подкасте «Голос»: «В общении с командой Каррера сделал все, чтобы за него не играли»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Рабинер Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

    Журналист Игорь Рабинер заявил в подкасте Sports.ru «Голос», что бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера потерял раздевалку из-за высокомерного отношения к игрокам и служебному персоналу после чемпионского сезона.   

    «Люди не понимают одной, на мой взгляд, очевидной вещи. Каррера в чемпионском сезоне и Каррера после чемпионского сезона – два разных человека. Футболисты, люди из обслуживающего персонала клуба, люди из штаба – все увидели другого человека с короной, который по-другому к ним относился, по-другому с ними разговаривал.

    Никто никого не плавил, это клоунские термины. Просто в командах, где тренер и футболисты – единое целое, игроки подспудно играют не только за себя, свои зарплаты, но и за тренера. Здесь они играли только за себя. В общении с игроками, помощниками и обслуживающим персоналом Каррера сделал все, чтобы они за него не играли».

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