«Салават» – «Куньлунь». Жарков подрался с Лофквистом, Гареев – с Латтой, Хохряков и Лаюнен были удалены до конца матча

«Салават Юлаев» и «Куньлунь» (5:0) в общей сложности набрали 136 минут штрафа в матче регулярного чемпионат .

В третьем периоде форвард уфимцев Петр Хохряков получил «5+20» за удар клюшкой Брэндону Йипу между ног.

Через некоторое время забросил шайбу в пустые ворота, после чего его начал толкать Сэм Лофквист. В результате между игроками началась драка.

Спустя полминуты применил силовой прием против Станислава Гареев – вследствие этого у хоккеистов также возникла потасовка. В этом же моменте дисциплинарный штраф до конца матча получил Вилле Лаюнен.

Ранее в первом периоде Максим Рыбин заработал «5+20» и подрался с Люком Локхартом.

набрал 72 минуты штрафа, – 64.