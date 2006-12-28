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    «Салават» – «Куньлунь». Жарков подрался с Лофквистом, Гареев – с Латтой, Хохряков и Лаюнен были удалены до конца матча

    Теги Салават Юлаев драки Владимир Жарков видео КХЛ Петр Хохряков Брэндон Йип Вилле Лаюнен Станислав Гареев Майкл Латта Куньлунь Ред Стар Сэм Лофквист Хоккей

    «Салават Юлаев» и «Куньлунь» (5:0) в общей сложности набрали 136 минут штрафа в матче регулярного чемпионат КХЛ.

    В третьем периоде форвард уфимцев Петр Хохряков получил «5+20» за удар клюшкой Брэндону Йипу между ног.

    Через некоторое время Владимир Жарков забросил шайбу в пустые ворота, после чего его начал толкать Сэм Лофквист. В результате между игроками началась драка.

    Спустя полминуты Майкл Латта применил силовой прием против Станислава Гареев – вследствие этого у хоккеистов также возникла потасовка. В этом же моменте дисциплинарный штраф до конца матча получил Вилле Лаюнен.

    Ранее в первом периоде Максим Рыбин заработал «5+20» и подрался с Люком Локхартом.

    «Салават Юлаев» набрал 72 минуты штрафа, «Куньлунь» – 64.

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