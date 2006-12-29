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    Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Панатинаикосу», «Фенербахче» обыграл «Реал»

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Панатинаикос Гербалайф Гран-Канария Реал Будучность VOLI Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях уступил греческому «Панатинаикосу».

    Турецкий «Фенербахче» обыграл действующего обладателя трофея «Реал».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    15-й тур

    Фенербахче Турция  –  Реал Испания 65:63 (22:12, 10:20, 16:12, 17:19)
    Дата проведения
    28 декабря, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Датоме (17 + 7 подборов), Веселы (13), Гудурич (11), Диксон (10), Мелли (4 + 8 подборов) – старт; Ловернь (4), Махмутоглу (3), Калинич (3), Грин (0), Гюлер (0), Дювериоглу (0).
    Реал
    Кэрролл (11), Рэндолф (11), Айон (8), Серхио Юль (2), Дек (0) – старт; Руди Фернандес (12), Кампаццо (7 + 6 передач), Тавареш (6), Томпкинс (4), Козюр (2), Тэйлор (0).

    Панатинаикос Греция  –  ЦСКА Россия 96:84 (19:26, 36:18, 17:18, 24:22)
    Дата проведения
    28 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
    Онлайн матча
    Панатинаикос
    Калатес (14 + 10 передач), Ласме (13 + 9 подборов), Лоджески (7), Томас (6), Т. Адетокумбо (6) – старт; Папапетру (17), Лекавичюс (11), Гист (11), Митоглу (9 + 7 подборов), Паппас (2), Папаяннис (0).
    ЦСКА
    Клайберн (24 + 10 подборов), Де Коло (17), Хантер (11), Питерс (6), Хэкетт (5) – старт; Хиггинс (12), Хайнс (5), Родригес (2), Курбанов (2), М.Кулагин (0), Боломбой (0).

    Бавария Германия  –  Будучность VOLI Черногория 93:88 (14:21, 24:28, 27:21, 28:18)
    Дата проведения
    28 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча
    Бавария
    Бартель (12), Лучич (11), Джедович (10), Радошевич (9), Ло (2) – старт; Уильямс (21), Хоббс (14), Дангубич (9), Эмейз (3), Копонен (2), Огунзипе (0).
    Будучность VOLI
    Гордич (10), Э.Кларк (8 + 7 подборов), Омич (6), Джексон (4), Суад Шехович (3) – старт; Коул (27 + 6 передач), Битадзе (17 + 7 подборов + 4 блок-шота), Д.Николич (8), Попович (3), К.Кларк (2 + 7 подборов), Белл (0).

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Жальгирис Литва 73:66 (20:17, 16:9, 21:24, 16:16)
    Дата проведения
    28 декабря, 23.00, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча
    Гербалайф Гран-Канария
    Рабаседа (15 + 8 подборов), Балвин (12), Оливер (10), Строберри (6), Баэс (5) – старт; Эрикссон (7), Фишер (6), Паули (4), Тилли (4), Вене (2), Пасечник (2).
    Жальгирис
    Милакнис (13), Дэвис (11 + 9 подборов), Уайт (6 + 7 подборов), Уолтерс (2), Уолкап (2) – старт; Уолтон (11), Григонис (9), Бирутис (8), Йокубайтис (2), Улановас (2), Венскус (0).

    Положение команд: Фенербахче Турция – 14-1, Реал Испания – 12-3, ЦСКА Россия – 11-4, Анадолу Эфес Турция – 9-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Бавария Германия – 8-7, Жальгирис Литва – 7-8, Милан Италия – 7-8, Баскония Испания – 7-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Гран-Канария Испания – 6-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-10, Химки Россия – 5-10, Будучность Черногория – 3-12, Дарушафака Турция – 2-13.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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