Евролига. ЦСКА уступил в гостях «Панатинаикосу», «Фенербахче» обыграл «Реал»

Сегодня в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях уступил греческому «Панатинаикосу».
Турецкий «Фенербахче» обыграл действующего обладателя трофея «Реал».
Евролига
Регулярный чемпионат
15-й тур
- Дата проведения
- 28 декабря, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Датоме (17 + 7 подборов), Веселы (13), Гудурич (11), Диксон (10), Мелли (4 + 8 подборов) – старт; Ловернь (4), Махмутоглу (3), Калинич (3), Грин (0), Гюлер (0), Дювериоглу (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос
- Калатес (14 + 10 передач), Ласме (13 + 9 подборов), Лоджески (7), Томас (6), Т. Адетокумбо (6) – старт; Папапетру (17), Лекавичюс (11), Гист (11), Митоглу (9 + 7 подборов), Паппас (2), Папаяннис (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 22.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Бартель (12), Лучич (11), Джедович (10), Радошевич (9), Ло (2) – старт; Уильямс (21), Хоббс (14), Дангубич (9), Эмейз (3), Копонен (2), Огунзипе (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Гран-Канария Арена»
- Гербалайф Гран-Канария
- Рабаседа (15 + 8 подборов), Балвин (12), Оливер (10), Строберри (6), Баэс (5) – старт; Эрикссон (7), Фишер (6), Паули (4), Тилли (4), Вене (2), Пасечник (2).
Положение команд: Фенербахче Турция – 14-1, Реал Испания – 12-3, ЦСКА Россия – 11-4, Анадолу Эфес Турция – 9-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Барселона Испания – 8-7, Бавария Германия – 8-7, Жальгирис Литва – 7-8, Милан Италия – 7-8, Баскония Испания – 7-8, Панатинаикос Греция – 7-8, Гран-Канария Испания – 6-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 5-10, Химки Россия – 5-10, Будучность Черногория – 3-12, Дарушафака Турция – 2-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.