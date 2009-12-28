Курбан Бердыев: «Чалов – самый умный игрок в РПЛ. Думаю, через год-два он уедет в Европу»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал «Зенит» фаворитом этого сезона в РПЛ, а также поделился мнением о форварде ЦСКА Федоре Чалове.

«За счет организации, думаю, «Зенит» станет чемпионом. Потенциально помешать им может ЦСКА. Интеллектуальный уровень игроков в команде очень высокий: Ахметов, Чалов, Влашич, Обляков. Надо отдать должное Гинеру за селекцию.

Эта группа игроков – «дыр-дырщики», как я их называю, которым все равно, платишь ты или нет, они хотят играть, творить и этот потенциал им может помочь. В обороне у ЦСКА тоже два хороших центральных защитника.

Чалов – самый умный игрок в премьер-лиге. Я всем ставлю в пример его. Думаю, через год-два он уедет в европейский клуб. Очень умный парень. У него это от природы и этому не научишь футболиста. Чалов чувствует расстояния между защитниками, дистанцию, как распорядиться мячом, чтобы доставить сложности защитникам.

Я своих учу бить голеностопом, когда идет прострел. Идет сильный мяч, поверни голеностоп, не надо замахиваться и бить, а просто подставить. Но все равно бьем.

А на Чалова идет прострел, он подставляет голеностоп – гол. Этому не учат и это от природы. Я не удивлюсь, если он около 20 голов забьет в этом сезоне», – сказал Бердыев.