Алексей Ягудин: «СМИ делают все, чтобы сломать психику Загитовой и Медведевой»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин считает, что СМИ негативно влияют на российских фигуристок.

«Мы все сейчас видим ситуацию, которая происходит с Загитовой и Медведевой.

Я только что приехал с чемпионата России, который комментировал. И там мне поступил звонок: «Мы такое-то издание». Причем я работал с ними до этого. Спрашивают: «Что там происходит?». Я вкратце рассказываю – вот сходил на тренировку девчонок.

Меня спрашивают: «Есть интрига?» Я говорю: «В смысле интрига? Интрига будет каждый вечер, когда спортсмены будут выходить на лед и определять, кто победит». Она мне: «А какая-нибудь какашка есть?» Я отвечаю: «Какая какашка, какое вам еще говно надо?! Понимаете, что вы – СМИ – делаете все, для того чтобы сломать девочкам психику. Они же еще именно девочки – одной 16 лет, другой – 19. Дайте им спокойно работать».

Я попросил больше мне не звонить. Они мне говорят: «Алексей, вы же понимаете, людям-то это интересно читать», – сказал Ягудин.

Медведеву и Загитову стравила пресса. Все верно, так и должно быть