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    Ольга Смородская: «У Геркуса получилось на моем багаже. Состав был на 85% моим»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Ольга Смородская Илья Геркус Чемпионат.com Футбол

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из команды Ильи Геркуса.

    «Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть.

    Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на 85% моим.

    Мое возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди.

    Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», – сказала Смородская.

    Геркус ушел из «Локомотива»

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