Ольга Смородская: «У Геркуса получилось на моем багаже. Состав был на 85% моим»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала уход из команды Ильи Геркуса.

«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть.

Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моем багаже, ведь состав был на 85% моим.

Мое возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди.

Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», – сказала Смородская.

Геркус ушел из «Локомотива»