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    НХЛ. Панарин забросил 100-ю шайбу в лиге

    Теги Торонто Коламбус НХЛ Артемий Панарин Хоккей

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин установил окончательный счет в матче с «Торонто» (2:4). 

    Заброшенная шайба стала для него 12-й в нынешнем сезоне НХЛ и 100-й – в регулярных чемпионатах за карьеру. В активе Панарина стало 274 (100+174) очка в 279 матчах в лиге. 

    Всего российский нападающий провел на льду 20 минут 56 секунд (3:08 – в большинстве, полезность «0») и забил единственным броском в створ. Также в его активе 1 блок-шот. Статистика потерь и перехватов – 1:2. 

    Со статистикой Панарина по сезону можно ознакомиться здесь

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