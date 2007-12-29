НХЛ. Панарин забросил 100-ю шайбу в лиге

Форвард «Коламбуса» установил окончательный счет в матче с «Торонто» (2:4).

Заброшенная шайба стала для него 12-й в нынешнем сезоне и 100-й – в регулярных чемпионатах за карьеру. В активе Панарина стало 274 (100+174) очка в 279 матчах в лиге.

Всего российский нападающий провел на льду 20 минут 56 секунд (3:08 – в большинстве, полезность «0») и забил единственным броском в створ. Также в его активе 1 блок-шот. Статистика потерь и перехватов – 1:2.

Со статистикой Панарина по сезону можно ознакомиться здесь.