Шипулин может завершить карьеру, «Челси» обменяет Морату в «Милан» на Игуаина и другие новости утра

1. Недавний лидер биатлонной сборной России Антон Шипулин может завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Сегодня он проведет пресс-конференцию перед «Рождественской гонкой», там все и узнаем.

2. Легенда русского футбика Борис Ротенберг-младший тоже может уйти на покой из-за разрыва крестов и заняться административной деятельностью. Правда, пресс-служба «Локо» все опровергает.

3. Рубрика «Спартак». Олег Кононов заявил, что Глушаков останется капитаном команды до конца сезона, а уже там будут новые выборы. Московский клуб при этом подыскал себе нового болгарина на замену Попову – 22-летнего Кирила Десподова.

4. Кажется, главный трансфер зимы уже известен: «Милан» и «Челси» договорились, что Игуаин поедет в Англию, а Мората вернется в Италию. Вопрос лишь в деталях. А вот Люка Эрнандес никуда не уйдет как минимум до лета. Боссы «Атлетико» и «Баварии» встретились, поговорили и решили, что se queda.

5. Оказывается, генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус – фанат фигурного катания и персональный болельщик Алины Загитовой и Александры Трусовой. Но футбол ему нравится все-таки больше.

6. Самый ожидаемый матч в истории футбола состоится после православного Рождества. Мы сейчас об игре Кокорина и Мамаева за сборную «Бутырки». Трансляции, скорее всего, не будет 😢

7. Месси поучаствовал почти в половине голов «Барселоны» в 2018 году – 70 из 147. И это всего лишь пятый игрок мира!

8. Бабаев и Гончаренко начали обхаживать Головина и рассуждать насчет возможного возвращения Саши в ЦСКА. Правда, тренер готов взять его только в бесплатную аренду, а Бабаев считает, что «Монако» не поможет и Месси.

9. Главным матчем дня в КХЛ стала игра «Салавата» и «Локомотива». Уфимцы сгорели в овертайме, после чего горячий Григорий Панин сцепился в раздевалке с Владимиром Ткачевым. Позже выяснилось, что Панин зачем-то полез в конфликт двух одноклубников, а сам хоккеист выложил в инстаграм фотокарточку примирения с Ткачевым.

В остальных матчах ЦСКА дожал назаровский «Нефтехимик», а «Авангард» – «Сибирь». Другие результаты игрового дня можно посмотреть здесь.

10. Пока в НХЛ выходной, назвали лучших игроков недели. Тут – Сергей Бобровский и Никита Кучеров, а между ними вклинился Морган Райлли.

11. В НБА тоже выходной, что не мешает Леброну Джеймсу извиняться. Король опубликовал в инстаграме цитату «Мы получили эти еврейские деньги» и объяснил, что посчитал это комплиментом.

Цитаты дня:

«Общая стоимость возможного боя Флойда с Хабибом около миллиарда долларов», – так считает Умар Кремлев.

Татьяна Тарасова заступилась за Женю Медведеву и ее пролет мимо ЧЕ: «Это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю»

P.S. Какой же Клопп крутой! Он поздравил пресс-атташе «Ливерпуля» с днем рождения, спев Happy Birthday на пресс-конференции.