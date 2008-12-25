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    Виктор Гончаренко: «Ждем Головина с удовольствием, но только в бесплатную аренду»

    Теги ЦСКА Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Виктор Гончаренко Александр Головин Футбол

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в составе «Монако». 

    «Каково Головину сейчас в «Монако»? Как он себя чувствует, лучше пусть сам расскажет. Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему, - плохой футболист. А средний, внедренный в отличную систему, - хороший.

    «Монако» надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды.

    Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал - даже не знаю, до какого уровня он может дорасти.

    Звали ли Головина обратно в ЦСКА? Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду, ха-ха!» - сказал Гончаренко. 

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