Олег Кононов: «Глушаков доиграет сезон в качестве капитана. А дальше будут новые выборы»

Главный тренер Олег Кононов заявил, что Денис Глушаков останется капитаном команды до конца текущего сезона.

– Вы обсуждали с игроками тему обладателя капитанской повязки?

– Нет. Капитан в команде был и есть, и я эту тему даже не затрагивал. Она интересна только за пределами Тарасовки. А у нас было столько работы, что времени для досужих разговоров не оставалось. В моем понимании, в каждое межсезонье команда должна выбирать себе капитана. Перед этим сезоном футболисты выбрали Глушакова, и Денис доиграет его в этом качестве. А дальше будут новые выборы.

– Видите ли вы у Глушакова потенциал, чтобы он вернул тот футбол, который показывал в чемпионский сезон?

– Вижу потенциал для того, чтобы он играл даже лучше, чем в чемпионском сезоне! Главное тут – это, во-первых, здоровье, а во-вторых, его собственное желание прогрессировать.

– Вы знали заранее об акции игроков в его поддержку с футболками с 8-м номером?

– Ребята сами подошли, предупредили, что собираются сделать такую акцию. Сам Глушаков заранее об этом не знал. Он потом два дня ходил и благодарил игроков. Был очень удивлен, что они так поступили.

– Наверняка, приходя в «Спартак», вы слышали стереотип о существовании в команде так называемой ОПГ «Ромашка» из числа опытных российских футболистов. Той, что сплавляет любого тренера, как только тот становится ей неугоден.

– Никогда не верил и сейчас не верю в это. Это абсолютная глупость, выдуманная определенными режиссерами для создания общественного мнения. Не более того, – сказал Кононов.