Умар Кремлев: «Общая стоимость возможного боя Флойда с Хабибом около миллиарда долларов»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев предположил, сколько будет стоить организация боксерского боя Флойда Мэйвезера против Хабиба Нурмагомедова в Москве.

«Полагаю, что на бой с Флойдом понадобится примерно столько же [денег], сколько понадобилось на организацию боя Мейвезера с Макгрегором.

Если бой состоится, то это будет хорошо не только для нас, но и для нашей страны вообще. Представляете, сколько болельщиков из-за границы приедет? А сколько будет иностранных инвестиций? Бой Хабиба и Мейвезера интересен всем.

Думаю, общая стоимость проведения боя – около миллиарда долларов. Это и расходы, и доходы. При этом не сомневаюсь, что выйдем в плюс. По факту будет видно. Думаю, что спонсоры, которые были у боя Мэйвезер – Макгрегор, также захотят принять участие. Ведь поединок будет транслироваться на весь мир.

Пока не готов сказать, какие будут гонорары у боксеров. Это зависит от договоренностей Хабиба и Мэйвезера. Посмотрим, что решит Атлетическая комиссия Невады. Мэйвезер мечтает провести этот бой! А вот Хабиб еще подумает, нужен ему этот поединок или нет.

Это бокс, и если выбрать правильную тактику, хорошо подготовиться, то, конечно, Хабиб может победить. Конор, например, в бою с ним совсем ничего не смог показать. Бой Хабиба с Флойдом завершится досрочно. Я уверен в победе Хабиба», – сказал Кремлев.

Ранее Флойд заявлял, что готов встретиться с Хабибом в 2019 году.

Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг