Тарасова о непопадании Медведевой на ЧЕ: «Это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю»

Известный тренер считает, что Евгению Медведеву нужно было включить в состав сборной России на чемпионат Европы.

Медведева заняла седьмое место на чемпионате России. На ЧЕ поедут три спортсменки, которые оказались выше Медведевой по итогам соревнований – Станислава Константинова (4-е место), Алина Загитова (5-е место) и Софья Самодурова (6-е место).

«Третий номер всегда был по согласованию. Я не была на заседании ФФКР, не осталась. Читала, что сказал Алексей Мишин. Федерация ему доверила и велела готовить к чемпионату. Но мне странно, что никто не поговорил с . Ведь он был там. Могли бы тоже сказать, это было бы по-человечески.

Женя пошла наверх, подстрелить ее сейчас собственными руками — неправильно. Всегда надо оставлять надежду, она даже на Универсиаду не стоит первым номером в запасе. Я не люблю начальников, это всем известно, но это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю. Если они хотят так жить, пусть живут», – рассказала Тарасова.

14-летние расправились с Загитовой и Медведевой. Кажется, у нас перебор топ-фигуристок

Все говорят, что сезон для Медведевой закончен. Нет, она может выступить даже на ЧМ