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    Тарасова о непопадании Медведевой на ЧЕ: «Это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю»

    Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы Алексей Мишин Елизавета Туктамышева Брайан Орсер женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

    Известный тренер Татьяна Тарасова считает, что Евгению Медведеву нужно было включить в состав сборной России на чемпионат Европы.

    Медведева заняла седьмое место на чемпионате России. На ЧЕ поедут три спортсменки, которые оказались выше Медведевой по итогам соревнований – Станислава Константинова (4-е место), Алина Загитова (5-е место) и Софья Самодурова (6-е место).

    «Третий номер всегда был по согласованию. Я не была на заседании ФФКР, не осталась. Читала, что сказал Алексей Мишин. Федерация ему доверила и велела готовить Елизавету Туктамышеву к чемпионату. Но мне странно, что никто не поговорил с Брайаном Орсером. Ведь он был там. Могли бы тоже сказать, это было бы по-человечески.

    Женя пошла наверх, подстрелить ее сейчас собственными руками — неправильно. Всегда надо оставлять надежду, она даже на Универсиаду не стоит первым номером в запасе. Я не люблю начальников, это всем известно, но это несправедливо по отношению к девочке, которая творила историю. Если они хотят так жить, пусть живут», – рассказала Тарасова.

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