Илья Геркус: «Персонально болею за Загитову. Из маленьких – за Сашу Трусову»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал об интересе к фигурному катанию.

– Я персонально болею за Загитову. Из маленьких – за Сашу Трусову. Она просто восхитительна.

– Почему в фигурном катании так много ненависти?

– Скорее, это в наших соцсетях так много ненависти. А фигурное катание – просто средство. Если посмотрите на футбол, что там пишут...

Впрочем, все зависит от социальной сети. Твиттер – потрясающе бесцеремонен. Там люди себе позволяют совершенно удивительные вещи. Это срез нашего общества. Это говорит о том, что сейчас к фигурному катанию прикован огромный интерес. В том числе и неадекватной публики там достаточно, ее хватает.

– Где больше хейта – в фигурном катании или в футболе?

– Думаю, сейчас фигурное катание может посоперничать с футболом. Но футбол традиционно место такого, хорошего хейта. Слава богу, сейчас меняется картина. На глазах становится более адекватным восприятие футбола.

Как все кидаются на эти проступки и начинают их разглядывать – это в первую очередь характеризует и медиа наши, и прессу, и людей, которые это воспринимают.

Мы даже комментируем когда это – извините за камешек в адрес спортивных журналистов. Я вот смотрю фигурное катание с английскими комментаторами. Они идеально описывают происходящее на льду. Просто поэма. Ты слушаешь – волшебно, они восхищаются, дают. А наши очень технично: аксель не получился, недокрут.

– Когда Медведева уехала к Орсеру, это назвали предательством. Она предательница?

– Господь с вами, нет, конечно. Человек ищет себя, ищет другого тренера. Наоборот, она создает конкуренцию, создает интригу между двумя школами. Все можем посмотреть: правильно она поступила или нет.

Она своей судьбой рискует и развлекает людей. Она дает нам шанс увидеть, на что способен другой тренер с этой фигуристкой. Это лучший сюжет, которого можно ждать.

Да, у нее в этом сезоне не получается, но мы все ждем, что в следующем сезоне будет волшебная конкуренция, молодежь подрастет. Нас ждет фантастический сезон, – сказал Геркус в шоу Commandos журналистки Марии Командной.

Фото недели: снимает Медведева, в кадре – Загитова