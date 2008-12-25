Эрнандес останется в «Атлетико» до конца текущего сезона

Защитник Люка Эрнандес не уйдет из до конца текущего сезона, сообщает As.

Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин и спортивный директор Андреа Берта провели встречу с президентом «Баварии» Ули Хенессом и председателем совета директоров , на которой сообщили, что испанский клуб намерен договориться с футболистом о продлении контракта и не собирается продавать его.

В свою очередь немецкий клуб не будет выкупать контракт игрока во время зимнего трансферного окна.

Сообщается, что «Атлетико» начнет переговоры с Эрнандесом во второй половине января.

Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала с Эрнандесом контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год.