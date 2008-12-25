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    Эрнандес останется в «Атлетико» до конца текущего сезона

    Теги Бавария бундеслига Германия Атлетико Ули Хенесс Карл-Хайнц Румменигге Ла Лига возможные трансферы Мигель Анхель Хиль Люка Эрнандес Футбол

    Защитник Люка Эрнандес не уйдет из «Атлетико» до конца текущего сезона, сообщает As. 

    Исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин и спортивный директор Андреа Берта провели встречу с президентом «Баварии» Ули Хенессом и председателем совета директоров Карл-Хайнцем Румменигге, на которой сообщили, что испанский клуб намерен договориться с футболистом о продлении контракта и не собирается продавать его. 

    В свою очередь немецкий клуб не будет выкупать контракт игрока во время зимнего трансферного окна. 

    Сообщается, что «Атлетико» начнет переговоры с Эрнандесом во второй половине января.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала с Эрнандесом контракт с зарплатой 8,5 млн евро в год.

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