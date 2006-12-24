«Спартак» интересуется нападающим сборной Болгарии Десподовым

Нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов может перейти в .

Как сообщает болгарский сайт Sportal.bg, московский клуб рассматривает 22-летнего болгарского форварда как замену , который может покинуть «Спартак».

Прошлой зимой болгарский полузащитник «Спартака» советовал клубу обратить внимание на Десподова, назвав его самым большим талантом Болгарии.

Сообщается, что ЦСКА хочет выручить за форварда 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Десподова 8 голов в 16 матчах чемпионата Болгарии. Всего в 79 матчах за ЦСКА нападающий забил 24 гола и сделал 26 голевых передач.

В Лиге наций футболист забил 1 гол в 4 матчах за сборную Болгарии. Его подробную статистику можно изучить здесь.