Бабаев о Головине: «Сейчас в «Монако» даже Месси бы потерялся»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Монако» в ЦСКА.

– Месяц назад вы сказали, что аренда Головина практически не возможна. С тех пор положение Александра в только ухудшилось: ни одного гола, подвал турнирной таблицы, четырехматчевая дисквалификация... Не поменяли своего мнения?

– Я-то, может быть, двумя руками и ногами за такой вариант. Просто не понимаю, что должно произойти, чтобы «Монако» отдал Головина нам в аренду. Допустим, даже если Саша захочет (хотя мне сложно представить, что он вот так, ничего еще не доказав, вернется в Россию из своего европейского турне), это практически нереально.

Объективно у Головина есть все данные для того, чтобы успешно играть за рубежом, в сильном чемпионате. И у меня в голове не укладывается, как руководство французского клуба, заплатив за него колоссальные деньги, может согласиться с вариантом аренды...

– Почему у Головина пока не получилось в «Монако»?

– Мы не можем говорить о том, что у Саши не пошла игра или что у него возник конфликт с тренером, с одноклубниками. Так? Этого нет. Здесь другая история. Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это для меня очень большая загадка... Но такое бывает в футболе.

Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное – сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще свою роль сыграли травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей – все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо.

– В смысле?

– Такое катастрофическое начало сезона... Потом смена тренера. Анри – еще пока молодой, неопытный специалист, ему тоже нужно время. В общем, сложностей предостаточно. Но еще раз замечу – это не вина Саши, что все так у «Монако» складывается, – сказал Бабаев.