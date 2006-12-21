1. Биатлонист Логинов занял 2-е место в спринте на этапе Кубка мира в Чехии, уступив лишь Йоханнесу Бо, чей брат Тарьей не рад успехам Александра. Мартен Фуркад впервые с 2014 года не набрал очки в гонке, в которой финишировал.

2. На ЧР по фигурному катанию уже интересно! Ковтун упал, но выиграл короткую программу. Синицина и Кацалапов – первые в ритм-танце. Тарасова и Морозов лидируют в парном катании. Сегодня в борьбу вступают одиночницы: Загитова, Медведева, Трусова, Косторная, Самодурова и многие другие.

3. «Барселона» арендовала у «Валенсии» защитника сборной Колумбии Мурильо с опцией выкупа за 25 млн евро.

4. «Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года

5. Геркус и Штоффельсхаус, вероятно, вскоре покинут «Локомотив». Несмотря на это, гендиректор представил проект крыши стадиона.

6. Сенаторы США представили «закон Родченкова». Он направлен против российского мошенничества в спорте.

7. В НХЛ «Каролина» проиграла «Детройту», но Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне. «Коламбус» выиграл у «Нью-Джерси», Бобровский одержал 2-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

8. В КХЛ «Локомотив» победил «Барыс», «Йокерит» обыграл ЦСКА, СКА уступил рижскому «Динамо».

9. В НБА «Майами» выиграл у «Хьюстона».

10. В Евролиге ЦСКА победил «Анадолу Эфес», «Олимпиакос» обыграл «Гран-Канарию».

11. Сеть ESPN признала Александра Усика лучшим боксером 2018 года.

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