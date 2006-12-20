29 декабря Геркус покинет «Локомотив». Уйдет также Штоффельсхаус

В ближайшее время в руководстве «Локомотива» произойдут кардинальные изменения.

Как сообщалось ранее, пост генерального директора клуба покинет . Ожидается, что это случится 29 декабря.

Такое решение продиктовал совет директоров, оно было принято в РЖД.

Уход Геркуса из связан с противоречиями с советом директоров, а не со сменой президента РФС.

Кроме этого, московский клуб покинет .

Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году. За время работы функционера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.