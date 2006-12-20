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    29 декабря Геркус покинет «Локомотив». Уйдет также Штоффельсхаус

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Илья Геркус Эрик Штоффельсхаус Чемпионат.com Футбол

    В ближайшее время в руководстве «Локомотива» произойдут кардинальные изменения.

    Как сообщалось ранее, пост генерального директора клуба покинет Илья Геркус. Ожидается, что это случится 29 декабря.

    Такое решение продиктовал совет директоров, оно было принято в РЖД.

    Уход Геркуса из «Локомотива» связан с противоречиями с советом директоров, а не со сменой президента РФС.

    Кроме этого, московский клуб покинет Эрик Штоффельсхаус.

    Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году. За время работы функционера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка России. 

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