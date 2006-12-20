29 декабря Геркус покинет «Локомотив». Уйдет также Штоффельсхаус

В ближайшее время в руководстве «Локомотива» произойдут кардинальные изменения.
Как сообщалось ранее, пост генерального директора клуба покинет Илья Геркус. Ожидается, что это случится 29 декабря.
Такое решение продиктовал совет директоров, оно было принято в РЖД.
Уход Геркуса из «Локомотива» связан с противоречиями с советом директоров, а не со сменой президента РФС.
Кроме этого, московский клуб покинет Эрик Штоффельсхаус.
Геркус занял пост президента «Локомотива» в 2016 году. За время работы функционера клуб стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.