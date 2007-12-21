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    Норвежские биатлонисты про Логинова: «Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются»

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии допинг Тарьей Бо Александр Логинов Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Биатлон

    Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо, Тарьей Бо и Ветле Шостад Кристиансен рассказали о том, как относятся к успешному выступлению Александра Логинова на Кубке мира.

    Логинов сегодня стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, уступив только Йоханнесу Бо. В общем зачете россиянин также идет вторым после норвежца.

    «Я держу свои мысли о нем при себе. Мы ничего не можем сделать с тем, что он выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет», – рассказал Йоханнес Бо в эфире программы Dagsrevyen 21 на телеканале NRK.

    «Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила – два года и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его», – отметил Тарьей Бо.

    «Те, кто грабит банки, выходят из тюрьмы и живут в нашем обществе. Мы должны быть терпимы. Он отбыл свое наказание, вернулся и соревнуется с нами сегодня, надеюсь, на равных условиях», – считает Ветле Шостад Кристиансен.

    Логинов потерял 3 года из-за допинга, но теперь он лучший

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