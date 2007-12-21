Норвежские биатлонисты про Логинова: «Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются»

Норвежские биатлонисты Йоханнес Бо, и Ветле Шостад Кристиансен рассказали о том, как относятся к успешному выступлению на Кубке мира.

Логинов сегодня стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, уступив только Йоханнесу Бо. В общем зачете россиянин также идет вторым после норвежца.

«Я держу свои мысли о нем при себе. Мы ничего не можем сделать с тем, что он выходит на старт. С этим нужно жить. Я просто должен делать все, что в моих силах, чтобы все время быть впереди него. Тогда проблем нет», – рассказал в эфире программы Dagsrevyen 21 на телеканале NRK.

«Тяжело видеть, что отстраненные за допинг возвращаются, но таковы правила – два года и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошел его», – отметил Тарьей Бо.

«Те, кто грабит банки, выходят из тюрьмы и живут в нашем обществе. Мы должны быть терпимы. Он отбыл свое наказание, вернулся и соревнуется с нами сегодня, надеюсь, на равных условиях», – считает .

Логинов потерял 3 года из-за допинга, но теперь он лучший