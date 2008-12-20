Чемпионат России. Коляда, Ковтун, Самарин, Алиев, Лазукин выйдут на лед с короткими программами

Сегодня в Саранске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В первый день турнира мужчины представят короткие программы.

Чемпионат России

Саранск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 14.00 по московскому времени. Прямые трансляции – Первый канал (сайт), Матч ТВ, Матч! Арена.

Первая разминка

1. Александр Петров

2. Артем Лежеев

3. Роман Савосин

4. Максим Ковтун

5. Михаил Коляда

Вторая разминка

6. Андрей Лазукин

7. Дмитрий Алиев

8. Артем Ковалев,

9. Егор Рухин

10. Александр Самарин

11. Артем Зотов

Третья разминка

12. Владимир Самойлов

13. Артур Дмитриев

14. Егор Мурашов

15. Владислав Катичев

16. Антон Шулепов

17. Константин Милюков

Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки