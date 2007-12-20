Геркус показал эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене»

Генеральный директор Илья Геркус поделился новостью о том, что закончены расчеты и эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене».

«Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.

Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», - написал Геркус.