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    Геркус показал эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене»

    Теги Локомотив стадион Локомотив премьер-лига Россия фото Илья Геркус Футбол

    Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился новостью о том, что закончены расчеты и эскизный проект по возведению крыши на «РЖД Арене».

    «Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями.

    Сейчас мы закончили расчеты и эскизный проект по реконструкции стадиона.

    Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун», - написал Геркус.

     
     
     
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    Друзья, многие спрашивают о проекте крыши на стадионе в Черкизово, который я заявил некоторое время назад. Спешу поделиться новостями. Сейчас мы закончили расчёты и эскизный проект по реконструкции стадиона. Основной сложностью при проектировании был выбор между двумя инженерными решениями: устройства подвесной крыши на дополнительных опорах, расположенных по центру трибун или по углам трибун. #ИльяГеркус #Локомотив #ЛокомотивМосква #ЯрчеПрошлого #КрепчеСтали #Геркус

    Публикация от Илья Геркус (@ilgerkus)

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