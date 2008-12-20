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    Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России, Забияко и Энберт – 2-е

    Теги сборная России результаты чемпионат России Александр Энберт пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Наталья Забияко Александр Коровин Анастасия Полуянова Дмитрий Сопот Алиса Ефимова Илья Спиридонов Анастасия Мишина Александр Галлямов Ксения Ахантьева Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Надежда Лабазина Никита Рахманин Фигурное катание

    Сегодня в Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день турнира пары представили короткие программы. Лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

    Чемпионат России

    Саранск

    Пары

    Короткая программа

    1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06
    2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53
    3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98
    4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85
    5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56
    6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61
    7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86
    8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96
    9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43
    10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76
    11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08
    12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90

    Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки

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