Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России, Забияко и Энберт – 2-е

Сегодня в Саранске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В первый день турнира пары представили короткие программы. Лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Чемпионат России
Саранск
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 80,06
2. Наталья Забияко – Александр Энберт – 78,53
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,98
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 72,85
5. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 71,56
6. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 70,61
7. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 67,86
8. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 65,96
9. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,43
10. Надежда Лабазина – Никита Рахманин – 62,76
11. Анастасия Полуянова – Дмитрий Сопот – 59,08
12. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 57,90
Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Покажут даже тренировки