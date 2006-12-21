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    НХЛ. Свечников забросил 10-ю шайбу в сезоне, продлив результативную серию до 4 игр

    Теги Каролина Детройт НХЛ Андрей Свечников Хоккей

    Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Детройтом» (1:4). 

    Она стала для 18-летнего российского нападающего 10-й в дебютном сезоне НХЛ. Текущая результативная серия – 4 матча, в которых на его счету 5 (4+1) очков. 

    Всего Свечников провел на льду 16 минут 57 секунд (1:49 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 2 бросками в створ, 1 силовым приемом и 1 перехватом. 

    В 33 матчах сезона у него стало 18 (10+8) очков.

    В гонке снайперов среди новичков Свечников делит 2-е место с Брэди Ткачаком из «Оттавы», лидирует Элиас Петтерссон из «Ванкувера» с 17 голами. 

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